برلمان كوردستان يعقد جلسة اعتيادية بعد غد الاثنين

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان كوردستان

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