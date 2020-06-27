وزارة الصحّة السوريّة: حالة وفاة بسبب كورونا في مدينة حلب

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة ظهر اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس #كورونا لرجل في السبعين من عمره في مدينة #حلب.وقالت وزارة الصحّة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسميّة…

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