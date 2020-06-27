(فيديو) جنبلاط: «حياة الرفاهية انتهت… وسنعود إلى أيام الأجداد»

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوّراً لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي اللبناني “وليد جنبلاط”، تطرّق فيه إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها #لبنان هذه الأيام.“جنبلاط” الذي ظهر بين مشايخ لبنانية قال: «نحن ذاهبون إلى…

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