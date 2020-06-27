في زمن كورونا.. مَوسِمٌ سياحي مُحزن وكئيب بـ كُردستان العراق

2020/06/27 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادةً، وفي هذا الوقت من السّنة، يكون مطعم “أحمد حازم” مزدحماً.ولكن هذا العام، ومع انتشار فايروس #كورونا والحجر العام في العراق، لا يستضيف هذا الكردي سوى عدد قليل من السكان المحليين العاطلين عن العمل.…

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