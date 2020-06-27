قبل مواجهة ريال مدريد.. إسبانيول يعلن إقالة مدربه

2020/06/27 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن نادي إسبانيول رسميا، إقالة مدربه أبيلاردو، اليوم السبت، وتعيين المدير الرياضي روفيتي مدربا للفريق، حتى نهاية الموسم.وجاءت إقالة المدرب بسبب سوء نتائج الفريق، كما ذكر البيان الرسمي، وأيضا قبل 24 ساعة على مواجهة ريال مدريد في الجولة الـ32 للدوري الإسباني.النادي الكتالوني أعلن إقالة أبيلاردو، بعد الفشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، أمام خيتافي وليفانتي وريال بيتيس.وأكد النادي أن إقالة أبيلاردو؛ كانت بسبب النتائج غير المرضية، كما أن أعضاء الجهاز الفني توماس هيرفاسي وإيناكي تيجادا سيتم إقالتهما معه.ووصل أبيلاردو إلى إسبانيول، في ديسمبر 2019، وقاد الفريق في 17 مباراة بجميع المسابقات، منذ وصوله إلى كتالونيا.ريال مدريد يمتلك 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، متفوقا على برشلونة صاحب المرتبة الثانية بنفس الرصيد من النقاط.في المقابل، يمتلك إسبانيول 24 نقطة في المرتبة العشرين والأخيرة بالليغا، ويواجه خطر الهبوط، بفارق 8 نقاط عن إيبار، صاحب المرتبة الـسابعة عشر.انتهى

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