بعد اغتصابه فتاة.. الداخلية تعلن توقيف أمر الفوج السادس في شرطة صلاح الدين

2020/06/27 | 15:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توقيف امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح بعد تنفيذه جريمة اغتصاب بحق فتاة.وقالت الوزارة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “تم توقيف امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الاسودي “.وأضافت، أنه “تم تشكيل مجلس تحقيقي ايضا بحق الاسودي، وصدرت […]

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