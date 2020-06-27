2020/06/27 | 15:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الإرهاب يصل الحدود العراقية – السورية ويتولى إدارة منفذ القائم – البو كمال يتبع…

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