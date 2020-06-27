مفوضية حقوق الإنسان تعتبر الاعتداء على الكوادر الطبية انتهاكا للحقوق وتعديا على هيبة الدولة

2020/06/27 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على إحدى الطبيبات من قبل ذوي أحد المرضى الراقدين في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.

وقالت المفوضية في بيان إن التجاوز على موظف أثناء تأدية واجبه الرسمي يعد انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان ضد شريحة قدمت تضحيات جليلة في معركة مكافحة الوباء من أجل إنقاذ المرضى بأقل الإمكانيات والتجهيزات الطبية، وهو تجاوز على هيبة الدولة، داعية وزارة الداخلية والحكومة المحلية في المحافظة إلى توفير الحماية للكوادر الطبية والصحية، وضبط وتشديد الإجراءات الأمنية على المستشفيات ليتسنى للمنتسبين أداء عملهم بأمان دون عراقيل أو فوضى.

وشدد البيان على ضرورة قيام الجهات المعنية في وزارة الصحة بإنصاف الطبيبة التي تعرضت للاعتداء وفق القانون من خلال الجهات القضائية، فيما طالبت أبناء الشعب بالتحلي بالصبر وتشجيع المبادرات والتعاون واتباع التعليمات الصحية والأمنية بما يسهم في حمايتهم وسلامتهم من خطر الفيروس.

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