العمل النيابية تبشر أصحاب العقود والأجور: رواتبكم ستصرف قريباً

2020/06/27 | 15:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة العمل والشؤون النيابية، السبت، عن عدد الموظفين العقود في وزارات ودوائر الدولة العراقية، فيما أشارت إلى أن أكثر من 200 ألف موظف سيتقاضون رواتبهم في الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020، أصبح لزاماً على الحكومة صرف رواتب الموظفين من العقود والأجور اليوميين في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة العراقية".

وأضاف أن "هناك أكثر من 200 ألف موظف عقد في وزارات ودوائر الدولة، منهم 100 الف في وزارة الكهرباء و60 الف في وزارة التربية وأكثر من 50 الف موظف عقد في وزارات ودوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى".

وبين الفتلاوي، أن "هؤلاء الموظفين سيتقاضون رواتبهم حسب المادة الخامسة من قانون الاقتراض المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة، حسب الآليات التي تتبعها وزارة المالية بإطلاق وصرف رواتب الموظفين".

وأقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الأربعاء الماضي مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.

وتضمن القانون بنداً ينص على صرف رواتب أصحاب العقود والأجراء اليوميين.

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