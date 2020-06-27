أزمة ريال مدريد واشرف حكيمي تتطور.. تقرير اسباني يكشف التفاصيل

2020/06/27 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند.وكانت العديد من التقارير، قد أكدت مؤخرًا أن حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان، نظير 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد يؤكد أن لم […]

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