الاستخبارات العسكرية لـ”العهد نيوز”: اعتقال ارهابي بعملية امنية غربي الرمادي

2020/06/27 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار افاد مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية اليوم السبت، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر مجرمي داعش بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز، ان “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة والفوج الثالث لواء المشاة 29 من الفرقة ذاتها […]

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