2020/06/27 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم السبت، أن الحكومة بصدد تكوين برنامج كامل ومتكامل لاصلاح الاقتصاد والنهوض به.وقال علاوي إن " هذا البرنامج سيقدم الى مجلس النواب خلال الاشهر الثلاث المقبلة وسيكون شاملا" "، لافتاً الى أن " الخطط الموجودة في البرنامج ستتطرق الى كل قطاعات الاقتصاد والقطاعات الانتاجية والخدمية".وأضاف أن " البرنامج يتضمن تعزيز ايرادات الدولة من مصادر أخرى مثل الجمارك والضرائب والمباشرة ووقف الهدر وأيضا بعملية فك الخنق عن الاقتصاد "، مؤكداً أن " الحكومة ستعزز وتقوي نشاط القطاع الخاص ،لأن نموه سيوفر فرص العمل وسيزيد من الانتاج المحلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: البرنامج الاقتصادي الشامل سيقدم الى البرلمان خلال الأشهر الثلاث المقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: البرنامج الاقتصادي الشامل سيقدم الى البرلمان خلال الأشهر الثلاث المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).