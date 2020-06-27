إصابة لاعب نفط الجنوب جاسم فيصل بفيروس كورونا

2020/06/27 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة تعرض مدافع نادي نفط الجنوب جاسم فيصل اليوم للإصابة بفايروس كورونا المستجد لينضم لقافلة الرياضيين المصابين بهذه الجائحة.اعلن ذلك عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب إبراهيم دحلوس مؤكدا أن مدافع الفريق جاسم فيصل أصيب بفيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته اليوم ليدخل مرحلة الحجر الصحي.وأشار إلى أن الإدارة متواصلة للاطمئنان على صحة اللاعب ودعمه من أجل تجاوز الأزمة الصحية والعودة السريعة للملاعب.يشار إلى أن الوسط الرياضي فقد ثلاث شخصيات مهمة بسبب جائحة كورونا وهم فالح عودة وعلي هادي وأحمد راضي.

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