وزير المالية: الحكومة لديها برنامج لإصلاح الاقتصاد وسيُقدم إلى البرلمان خلال 3 أشهر

2020/06/27 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يبدو ان فيروس كورنا أصبح يتحكم باسعار النفط خلال الفترة الحالية، حيث عادت الأسعار لتنخفض مدفوعة بالقفزة الكبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة والصين، مع تنامي المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأميركي.

وشهدت العقود

بغداد اليوم - بغداد

علق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل، الخميس، حول ما يتداوله البعض فيما يخص استخدامات ومفهوم احتياطي العملة الاجنبية (نقد، ودائع، سندات، ذهب).

وقال العلاق في بيان، إنه "للأسف البعض يفهم الاحتياطيات الأجنبية

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الخميس، عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين.

وقال علاوي في تصريحات بخصوص وضع العراق الاقتصادي والمالي، نشرها على حسابه الشخصي في ’’تويتر’&rs

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