الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند بديالى

2020/06/27 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، مباشرة قواته بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند في المحافظة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان "قوة مشتركة من اللواء 20، و23، 110 في الحشد الشعبي وفوج مغاوير الجيش وكتيبة مكافحة المتفجرات باشرت بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند بديالى".

وأضاف ان "العملية نفذت بتنسيق عال بين القطعات"، مبينا انه "تم تفتيش الغابات المحيطة بنهر الوند من الجهة الشمالية والجنوبية ومازال العمل مستمرا لدهم أوكار العدو وفتح الطرق".

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الداخلية، السبت (27 حزيران 2020)، آخر تطورات قضية الضابط طه شهاب المتهم بالاغتصاب، وملابسات اعتدائه على مواطنة في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير دائرة علاقات واعلام الوزارة، اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم – ديالى

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، السبت (27 حزيران 2020)، القاء القبض على 11 مطلوبا بجرائم مختلفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز ودوريات من أقسام شرطة ديالى، وأفواج الطوارئ، تمكنت من إلقاء القبض

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت، بانطلاق عملية أمنية في المحافظة لتعقب خلايا تنظيم داعش، وأسفرت عن ضبط مضافين تابعين للتنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا داعش في زور نهر

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