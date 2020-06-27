فيديو صادم عن الحجر الصحي في نينوى.. قد يتسبب بكارثة بين المواطنين

2020/06/27 | 15:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، أماكن الحجر الصحي في محافظة نينوى، لعزل المواطنين القادمين من محافظات أخرى إلى نينوى.وحصلت “يس عراق” على الشريط، الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو مكان الحجر من دون تبريد وغير متوفرة فيه شروط السلامة وإذا يوجد بينهم إصابة بفروس كورونا ربما تتسبب بنقل العدوى إلى […]

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