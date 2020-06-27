رونالدو يحقق رقما مميزا في مباراة ليتشي

2020/06/27 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما مميزا بعد قيادته فريقه يوفنتوس للفوز على ليتشي، أمس الجمعة، في إطار منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي.وأحرز رونالدو هدفا من ركلة جزاء، وصنع هدفين آخرين، ليساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة.ووفقا لشبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن ليتشي بات الضحية رقم 20 لرونالدو من أصل 21 […]

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