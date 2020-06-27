السيد خامنئي: امريكا وبريطانيا يمارسان “أساليب خبيثة” ضد إيران

2020/06/27 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي، السبت، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، متهماً إياهما بـ”ممارسة أساليب خبيثة” ضد إيران. وقال السيد خامنئي في خطاب الى رئيس وكبار مسؤولي السلطة القضائية في ايران، “نحن لو عملنا بمسؤولياتنا، سيواجه هؤلاء الفشل في كافة مخططاتهم”. وأضاف، أن “هؤلاء (الاعداء) يعجزون عن تحقيق مآربهم، وستلقى ما يسمونها بسياسة الضغوط […]

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