سم قاتل يتناوله اطفالنا من خلال صور ورسائل تصل اليهم عبر شاشات التلفاز تشجعهم على الشذوذ والمثلية

2020/06/27 | 15:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نحن أمام جريمة متكاملة الأركان، صور ورسائل تصلالى أطفالنا وتدخل منازلنا دون استئذان،تسهم في خراب وضياع مستقبل الاطفال وسلوكهم .

برامج الأطفال وغياب الرقابة عنها مشكلة نواجهها منذ سنوات وتزداد بمرور الوقت،خاصة ان غالبية البرامج التي تقدم للأطفالهي تحمل فكرة او مفهومغير ملائم لمفاه...

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