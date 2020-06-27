وزارة الصحة: تسجيل 2069 اصابة بـ”كورونا” وشفاء اكثر من ألف حالة

2020/06/27 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السبت 27 حزيران 2020 الصحة : الإصابات موزعة كالتاليبغداد / الرصافة 303بغداد / الكرخ 340مدينة الطب 37النجف الأشرف 132السليمانية 255أربيل 50دهوك 6كربلاء 92كركوك 48ديالى 77واسط 59بابل 62البصرة 116ميسان 174الديوانية 99ذي قار 157الأنبار 8 1نينوى 14صلاح الدين 7المثنى 23 وزارة الصحة تسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس […]

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