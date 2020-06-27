2020/06/27 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيل 2069 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة على جميع محافظات العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص ( 9630 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (510353 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة في 18 محافظة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة في 18 محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).