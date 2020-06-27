صحة النجف تعلن قرب انجاز أكبر مختبر نموذجي لفحص كورونا في العراق

2020/06/27 | 16:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفأعلن مدير عام دائرة صحة النجف، اليوم السبت، قرب أنجاز واحد من احدث واكبر المختبرات على مستوى العراق لاستيعاب الحالات المتزايدة من الفحوصات المختبرية الخاصة بفيروس كورونا.وقال رضوان كامل الكندي، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “المختبر الذي يجري العمل فيه قرب مجمع قصر الثقافة يمثل اضافة متميزة جدا للخدمات الصحية في المحافظة […]

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