أين هو الإيراني بين معتقلي الحشد يا أبواق الفتنة؟

2020/06/27 | 16:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصاب المرء بالدهشة وهو يلاحظ التنسيق اللافت بين ابواق الفتنة والمواقع الالكترونية التابعة للتحالف الامريكي الصهيوني العربي الرجعي واذنابه داخل العراق...

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