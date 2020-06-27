ديرالزور… «الثوري الإيراني» يطرد عناصر «لواء القدس» من مدينة البوكمال

2020/06/27 | 16:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمدت ميليشيات #الحرس_الثوري الإيراني صباح اليوم السبت، إلى طرد مجموعات ميليشيا «لواء القدس» من مدينة #البوكمال شرقي #دير_الزور، وسط توتر شديد بين الجانبين.وقال مراسل «الحل نت» في المنطقة إن «مليشيا الثوري الإيراني طردت عناصر…

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