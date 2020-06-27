هل ستتخلّى إيران عن مشروعها في سوريا؟

2020/06/27 | 16:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عَمِلت القوة الجويّة الإسرائيليّة على توجيه ضرباتٍ في العُمق السوري بشكلٍ متكرّر منذ عام ٢٠١٣، وبينما كانت الضربات تتركز على محيط دمشق والمنطقة الوسطى من الداخل السوري، نرى اليوم تحوّلاً كبيراً بحيث بات المجال الجوي…

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