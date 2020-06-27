2020/06/27 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسبب مقطع فيديو لشخصين يمارسان الجنس في سيارة رسمية تابعة لمنظمة الامم المتحدة في تبل ابيب، باثارة غضب المنظمة فيما اكدت اجراء تحقيقات بالموضوع.وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن شعور المنظمة “بالصدمة والانزعاج الشديدين” من تصوير شخصين يمارسان الجنس داخل إحدى سيارات المنظمة الرسمية في إسرائيل.ووصف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: فيديو جنسي داخل سيارة تابعة للأمم المتحدة في اسرائيل يثير غضب المنظمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: فيديو جنسي داخل سيارة تابعة للأمم المتحدة في اسرائيل يثير غضب المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).