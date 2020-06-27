وزير المالية: الحكومة لديها برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد

2020/06/27 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم السبت، أن الحكومة بصدد تكوين برنامج كامل ومتكامل لاصلاح الاقتصاد والنهوض به.

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