2020/06/27 | 16:19 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 2069 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة وفاة وتعافي 1079 شخصا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 16:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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