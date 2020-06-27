العراق يسجل 101 وفاة و2069 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/27 | 16:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و 101 حالة وفاة، فيما تم شفاء 1079 مصابا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “تم فحص ( 9630 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ […]

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