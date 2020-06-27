تونس تفتح أبوابها للسياحة الدولية

2020/06/27 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بعد إعلان سيطرتها على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت تونس عن استئناف موسم السياحة من جديد بفتح حدودها البرية والبحرية والجوية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.وبدأ مطار قرطاج الدولي باستئناف عملياته حيث من المقرر مغادرة رحلات جوية متجهة إلى عدد من العواصم الأوروبية من بينها باريس وروما وجنيف.وأكد […]

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