اميركا الارهابية بامتياز

2020/06/27 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لا تتوقف الولايات المتحدة وهي زعيمة الارهاب الدولي في العالم عن التبجح ببياناتها التي تدعي بها الدفاع عن حقوق الانسان.وتعليقا على التقرير السنوي الاميركي عن الارهاب قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية السيد عباس موسوي: ان الولايات المتحدة ليست بمكانة تؤهلها للحديث عن مكافحة الارهاب، واصدار القرارات حولها.من الثابت انه في اثناء […]

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