تفاصيل قيام ضابط رفيع باغتصاب فتاة بصلاح الدين.. الداخلية تكشف اجراءات توقيفه

2020/06/27 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الداخلية تفاصيل توقيف امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الاسودي، بتهمة اغتصاب فتاة في المحافظة.وقال مدير دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إن “قضية آمر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الأسودي متداولة على […]

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