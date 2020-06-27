اسعار صرف الدولار اليوم السبت

2020/06/27 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية يوم السبت (27 حزيران 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.

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