الدفاع المدني يخمد حريقا في ساحة للاكشاك داخل سوق الحلة الكبير

2020/06/27 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل اندلع حريق في ساحة الصدريين المخصصة للباعة المتجولين داخل سوق الحلة الكبير بالحلة.وقال مصدر في شرطة بابل"أن حريقا التهم عددا من الاكشاك في ساحة الصدريين المخصصة للباعة المتجولين داخل سوق الحلة الكبير تسبب بأضرار مادية دون إصابات بشرية.واضاف أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق وان تحقيقا فتح بالحادث".

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