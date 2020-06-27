إلى ماذا يشير تجمد الأنف واليدين؟  

2020/06/27 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يشير الأطباء إلى أن عمر الإنسان يحدده مدى شيخوخة الأوعية الدموية.فهل يمكن للإنسان تشخيص أمراض الأوعية الدموية؟ وما هي الأعراض التي تدل على ضعف الأوعية الدموية؟ حول هذه المواضيع يتحدث الأكاديمي يوري بيلينكوف، نائب رئيس الجمعية الروسية لأخصائيي القلب، مدير مستشفى جامعة سيتشينوف الطبية.يقول الأكاديمي، إذا كان بالإمكان وضع جميع الأوعية […]

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