عضو بالامن والدفاع النيابية يحدد الجهات التي تقف وراء استهداف ديالى بالهاونات

2020/06/27 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (27 حزيران 2020)، أن اطلاق اله...





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