التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة

2020/06/27 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه [ العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ، الاسلامي ] للعام الدراسي (2019-2020) / الدور الاول (( للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية .

التفاصيل في الجدول المبين في ادناه

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت (27 حزيران 2020)، بأن خلية الأزمة الحكومية في المحافظة عقدت اجتماعاً استثنائياً لحسم قرار حظر التجوال الشامل لمدة اسبوعين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزم

بغداد اليوم-ذي قار

قدم مدير مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية، راجي الياسري، السبت (27 حزيران 2020) استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على كتاب الاستقالة التي قدمها الياسري، الى رئيس خلية الأزمة في محافظ

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت سفارة جمهوريّة العراق في اسلام آباد، السبت (27 حزيران 2020)، إجلاء 29 ضابطاً عراقيا وعوائلهم من العالقين في باكستان.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سيَّرت الرحلة الجوّية الثانية لإعادة الضُ

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