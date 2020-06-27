الصحة العراقية تسجل حصيلة وفيات واصابات مرتفعة بفيروس كورونا اليوم

2020/06/27 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (27 حزيران 2020) تسجيل 101 وفاة و2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة جديدة مرتفعة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص (9630) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (510353 )".

واشارت الى أن مختبراتها سجلت "هذا اليوم (2069) إصابة في العراق"، مبينة أن الاصابات توزعت كالتالي: "بغداد / الرصافة 303، بغداد / الكرخ 340، مدينة الطب 37، النجف الاشرف 132، السليمانية 255، أربيل 50، دهوك 6، كربلاء 92، كركوك 48، ديالى 77، واسط 59، بابل 62، البصرة 116، ميسان 174، الديوانية 99، ذي قار 157، الانبار 81، نينوى 14، صلاح الدين 7، والمثنى 23".

ولفتت الى "تسجيل 1079 حالة شفاء من الفيروس، كما يلي: بغداد الرصافة 153، بغداد الكرخ 69، النجف 52، السليمانية 12، أربيل 45، كركوك 16، كربلاء 10، ديالى 102، واسط 204، البصرة 75، ميسان 72، بابل 61، ذي قار 85، الديوانية 54، الأنبار 52، نينوى 11، صلاح الدين 6".

ونبهت على تسجيل "101 وفاة، كما يلي: بغداد الرصافة 16، بغداد الكرخ 8، مدينة الطب 4، النجف 2، السليمانية 12، أربيل 1، كربلاء 5، كركوك 3، ديالى 2، واسط 1، البصرة 7، ميسان 13، بابل 1، الديوانية 5، ذي قار 19، الانبار 1، صلاح الدين 1".

ومع الموقف الوبائي لليوم، بلغ مجموع الإصابات: 43262، مجموع حالات الشفاء: 19938، والراقدين الكلي: 21664، والراقدين في العناية المركزة: 254، ومجموع الوفيات: 1660.

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وقالت لاري في تصريح أوردته وكالة

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