«هيئة تحرير الشام» تعتدي بالضرب على ناشط إعلامي في إدلب 

2020/06/27 | 16:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدت عناصر تابعة لـ «هيئة تحرير الشام» اليوم السبت، على الناشط الإعلامي “مصطفى أبو عرب” خلال مروره على حاجز للهيئة غربي إدلب .وقال مصطفى في تصريح خاص لـ «لحل نت»، إن عناصر ملثمين مسلحين…

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