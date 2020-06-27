يحيى رسول : عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة

2020/06/27 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد المتحدث باسم القائد العام العميد يحيى رسول ان عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية، فيما اشار الى انه لن يتم السماح باستهداف المنطقة الخضراء.وقال رسول في تصريح تلفزيوني ان ” قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحا مع منصات إطلاق صواريخ”، مبينا ان ” عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف […]

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