اكتشاف 13 إصابة بكورونا في الدوري المصري لكرة القدم

2020/06/27 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد سلطان، اليوم السبت، أن مسحات كورونا أظهرت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا في الدوري المصري حتى الآن.وقال سلطان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: “مصابو كورونا في الدوري حالتهم مستقرة وأعراضهم بسيطة، ونحرص […]

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