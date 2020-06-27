وزير العمل يطالب بتطبيق سُلَّم رواتب الإعانة الاجتماعية

2020/06/27 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالـبَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي بالتطبيق الكامل لسلم رواتب اعانة الحماية الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشي للشرائح المستفيدة منها.واكد الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الحماية الاجتماعية بحضور نائب رئيس الهيئة حسين علي والمديرين العامين فيها يوم السبت الموافق 27-6-2020 ضرورة العمل لانصاف الطبقة الفقيرة من مستفيدي الحماية الاجتماعية وباقي الشرائح الاخرى التي تعنى بها الوزارة وتحقيق العدالة الاجتماعية.وشدد على اهمية تحسين الوضع المعيشي للمستفيدين وخاصة بعد المطالبات المستمرة برفع سقف الإعانة الاجتماعية للحد الادنى وذلك من خلال تطبيق سلم سقف الاعانة وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، مؤكدا ان رواتب الحماية الاجتماعية مؤمنة لهذا العام.كما جرت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية لجعل راتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا من شهرين،

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