بعد ركود طويل.. النبضات الكهربائية لحكومة الكاظمي تهز حياة الدولة والعملية السياسية: كيف تفاعل “اليائسون” من العملية السياسية؟

2020/06/27 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رأسًا على عقب، انقلب الشارع العراقي على الأصعدة السياسية والاعلامية والشعبية، منذ انطلاق عملية “فجر الجمعة” التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب واسفرت عن اعتقال مجموعة من كتائب حزب الله بتهم استهداف مقرات حكومية بالصواريخ، الأمر الذي لم يسبق وان حصل من قبل في الحكومات العراقية السابقة.ردود فعل متنوعة ومختلفة فجرتها […]

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