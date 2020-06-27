نينوى : القبض على ٧ إرهابيين ومتهم استهدف منزل سكني ببغداد

2020/06/27 | 17:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية عن القبض على ٧ إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل سكني ببغداد.وقالت الوكالة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهم أقبل على رمي رمانة يدوية على أحد المنازل في منطقة الغزالية ب‍بغداد، حيث تم القبض على […]

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