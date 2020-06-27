وزيرا خارجية العراق والسويد يؤكدان أهمية استمرار تقديم الدعم للقضاء على الإرهاب

2020/06/27 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيرته السويدية آن ليندي، خلال اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستمرار دعم العراق في حربه ضد الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين أهمية دور المنظمات السويدية الإنسانية في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وضرورة استمرار الدعم ضمن التحالف الدولي لحين القضاء على تلك الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ماضية في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد، وأن سياسة العراق الاقتصادية الجديدة قائمة على تنوّع المصادر وعدم الاكتفاء بالواردات النفطية وزيادة آفاق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

من جهتها أكدت وزيرة خارجية السويد وقوف حكومة بلادها إلى جانب العراق والاستعداد لتقديم الدعم في جميع المجالات، داعية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية في إطار تفعيل التعاون الثنائي.

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