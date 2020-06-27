عبد الغني الأسدي يعرب عن استعداده لتولي أي منصب أمنى يكلف به لخدمة البلاد

2020/06/27 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي، عن استعداده لتولي اي منصب أمنى يكلف به لخدمة البلاد.

وقال الأسدي إنه في ظل هذه الظروف الحرجة مستعد لتولي اي منصب أمنى يتم تكليفه به، مؤكدا انه لا زال يشعر ان هناك عطاء في صدره، فالعراق يعيش في محن أمنية وصحية واقتصادية، وهي تعتبر معاناة للشعب.

وأضاف أن البلد إذا لم ينهض به ابناؤه فلن يأتي الغريب لتسيير الأمور بما يخدم المواطن، مبينا انه لم يرفض اي طلب تقدم له بصدد العودة الى العمل الرسمي.

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