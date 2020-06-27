السليمانية تصدر تعليمات جديدة حول مواجهة كورونا

2020/06/27 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محافظة السليمانية، تعليمات وضوابط جديدة حول حظر التجوال وتعليق الدوام بالدوائر الحكومية.

وتضمن بيان المحافظ هفال أبو بكر وغرفة العمليات بالمحافظة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، استمرار إغلاق مداخل المحافظة ومنع دخول أي وافد اليها، وتعليق الدوام في المؤسسات الحكومية باستثناء العاملين بالقطاعات الأمنية والصحية والخدمية، لغاية الرابع من تموز المقبل، والإبقاء على المساجد وأماكن العبادة الأخرى مغلقة، وبقاء خدمة المطاعم مقتصرة على توصيل الطلبات، وتواصل غلق المقاهي والنوادي والمسابح والقاعات الرياضية وقاعات المناسبات.

وأشار البيان الى منع إقامة مراسم العزاء ودفن المتوفين وزيارة المرضى، وإيقاف التنقل عبر الحافلات الكبيرة والصغيرة ومعاقبة المخالفين لذلك، ومنع دخول المركبات الى مركز المدينة، فيما هدد البيان المؤسسات الأهلية وسائقي المركبات وأصحاب المرافق المشمولة بالتعليمات بالتعرض لعقوبة في حال مخالفتها القرارات الصادرة.

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