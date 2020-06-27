2020/06/27 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر علماء الفلك في السابق أن ظاهرة اصطدام الثقوب السوداء ببعضها بعضا تحدث تحت جنح الظلام، بالنظر إلى أن كلا الجسمين غير مرئيين.غير أنهم يعتقدون الآن أنهم قاموا بأول عمليات رصد بصرية لمثل هذا الاندماج، والذي تميز بخروج وهج عظيم من الضوء يعادل الضوء المنبعث من أكثر من ضوء الشمس بنحو تريليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: اندماج الثقوب السوداء يبعث ضوءا يعادل تريليون شمس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: اندماج الثقوب السوداء يبعث ضوءا يعادل تريليون شمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).