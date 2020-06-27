روسيا : امريكا تستخدم مخيم الركبان للاجئين كورقة مساومة لمساعدة الارهابيين

2020/06/27 | 17:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… حذر المسؤولون الروس والسوريون من أن الولايات المتحدة تحاول منح المساعدة للإرهابيين التكفيريين المتحالفين معها باستخدام مخيم اللاجئين في الركبان بالقرب من الحدود الأردنية كورقة مساومة.ونقلت قناة (برس تي في) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن لجان التنسيق المشتركة بين الروس والسوريين قولها أن ” الولايات المتحدة تظهر مرة اخرى استعدادا للسماح […]

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