درجال يوجه بتفعيل بنود قانون الرياضيين الأبطال والرواد

2020/06/27 | 17:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ترأس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الاجتماع الالكتروني مع عدد من الرواد والرياضيين الابطال عبر المنصة الإلكترونية zoom.واستمع الوزير الى الطروحات والاستفسارات من قبل المجتمعين، ووجه بتفعيل بنود قانون الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013، كالضمان الصحي (اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة والبيئة، والعمل على تنفيذ ما ورد في اتفاقية التعاون مع مستشفى الكفيل.واوضح الوزير انه سيتم مخاطبة مجالس المحافظات ووزارة الإسكان من اجل تخصيص قطع أراضي للمشمولين بالقانون، فضلا عن مخاطبة امانة بغداد لذات الغرض مع إمكانية الحصول على شقق في المجمعات السكينة، تعديل عددا من بنود القانون.وحضر الاجتماع الالكتروني مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور حسن علي كريم ومدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد زامل عودة.

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